Новая солистка «ВИА Гры» рассказала, что ждет участниц группы в случае беременности

Москва, 6 марта. Продюсер Константин Меладзе недавно презентовал новый состав группы «ВИА Гра», солистками которой теперь стали Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова. Чтобы не потерять место в коллективе, девушкам в ближайшие несколько лет нельзя будет становиться мамами.

Договор, который заключили девушки с Меладзе, не самый строгий в российском шоу-бизнесе. Однако, чтобы сделать карьеру, певицам пока придется забыть о семье. В эфире шоу на YouTube «Слава+» артистки не стали обсуждать финансовую сторону договора, но признались, что готовы очень на многое, чтобы вывести «ВИА Гра» на новый уровень.

Попова уклончиво ответила на вопрос ведущего, прописан ли запрет на беременность в контракте, но призналась, что согласна и на подобное.

«Не хочу разрывать контракт с Меладзе. Константин такой человек, который никогда никого не держит насильно. Все меня спрашивают: «А если ты забеременеешь?». Никто тебя не заставит делать аборт! Константин лоялен, если у его подопечных что-то произошло в жизни (да та же беременность!), то можно прийти и все рассказать ему. Конечно, если ты хочешь погубить свою карьеру в группе «ВИА Гра», то иди и рожай!» — поделилась 24-летняя Попова.

К слову, именно желание стать мамой стало основной причиной ухода из «золотого состава» коллектива Анны Седоковой. В одном из интервью она рассказывала, что после родов хотела вернуться обратно в «ВИА Гру», но ей отказал Меладзе, поскольку место было уже занято Альбиной Джанабаевой.

Обновленный состав группы Меладзе представил публике 7 ноября прошлого года. Поклонники не сразу приняли новых девушек. Многие настаивали, чтобы Меладзе вернул в группу Веру Брежневу, Альбину Джанабаеву и Надежду Грановскую. Однако после нескольких публичных выступлений «ВИА Гры» фанаты смирились с обновленным коллективом.