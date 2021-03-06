Украина анонсировала отказ от российской энергосистемы

Киев, 6 марта. Российская и белорусская энергосистемы перестанут питать Украину уже в следующем году. Через несколько месяцев страна перейдет в изолированный режим работы.

В 2023 году Киев планирует завершить полную синхронизацию с ENTSO-E — европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии. Сейчас можно наблюдать завершающий этап присоединения ОЭС государства к энергосистеме ЕС. Шаг позволит стране демонополизировать рынок и установить результативные, а самое главное прозрачные правила и процедуры, заявил исполняющий обязанности главы Минэнерго Украины Юрий Витренко.

«Процесс синхронизации выходит на финишную прямую — в 2022 году ОЭС Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии», — передает его слова пресс-служба кабмина.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, выступила за заморозку цен на природный газ для внутреннего потребления. Окончательное решение будет принято Киевом позднее.