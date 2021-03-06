Кравчук пригрозил «радикальными шагами» из-за позиции РФ по Донбассу

Киев, 6 марта. Украина допускает применение радикальных мер против РФ из-за позиции по Донбассу. Об этом заявил глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

Кравчук считает, что Москва якобы не стремится к разрешению конфликта на территории Донбасса, поскольку существующее положение дел отвечает ее интересам. Радикальные меры со стороны Украины, по словам Кравчука, последуют в том случае, если Россия не признает себя «стороной конфликта».

«Если Россия и в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а является лишь наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике и что ее вывести из него можно лишь радикальными шагами», — заявил Кравчук в эфире украинского телевидения.

Он добавил, что в настоящее время отношения между Киевом и Донбассом находятся в тупике. Выйти из него можно только путем поиска новых способов решения конфликта и заключения дополнительных соглашений.

Украинские военные продолжают обстрелы мирных городов на территории Донбасса. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев усиливает эскалацию военного конфликта с республикой.