Германия может исключить слово «раса» из конституции

Берлин, 6 марта. Представители Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также Социал-демократической партии Германии решили заменить слово «раса» в конституции.

Предложенную правящей в ФРГ коалицией поправку предполагается внести в 3-й параграф Основного закона. В положении говорится о запрете дискриминации на основе происхождения, половой принадлежности, расы, языка, и другим признакам. Политики предложили вместо слова «раса» использовать словосочетание «по расистским основаниям», пишет Der Spiegel.

Автором инициативы выступил министр юстиции ФРГ Кристина Ламбрехт. Несогласные с предложением объяснили свою позицию отсутствием необходимого результата от озвученных намерений — представление о существовании рас не исчезнет. Для одобрения поправки требуется поддержка минимум двух третей депутатов бундестага и бундесрата.

Ранее немецкие власти приняли решение продлить режим национальной эпидемии. Идею поддержали 368 членов парламента, против высказались 293 депутата бундестага.