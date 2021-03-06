Растительную диету признали губительной для костей

Москва, 6 марта. Отказ от пищи животного происхождения негативно сказывается на здоровье костей. К такому выводу пришли ученые по итогам исследования на соответствующую тему.

Специалисты сравнили состояние здоровья 72 добровольцев в возрасте от 30 до 60 лет. Все участники исследования не имели хронических заболеваний и других тяжелых недугов. Половина добровольцев придерживалась растительной диеты.

Исследование показало, что у веганов наблюдаются более низкие показатели ультразвука костей. В их организме был недостаток кальция, цинка, селенопротеинов и жирных кислот. У людей, которые включали в рацион пищу животного происхождения, таких проблем не было.

Американские ученые ранее нашли простой способ снизить риск развития колоректального рака. В качестве профилактики этого заболевания они посоветовали включить в рацион обычный йогурт.