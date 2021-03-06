Флагманский iPhone 12 Pro подешевел на 15%

Вашингтон, 6 марта. Стоимость смартфона iPhone 12 Pro на 512 гигабайт составляет 130 тысяч рублей, что на 15% дешевле первоначальной версии.

Флагманская модель корпорации Apple пользовалась наибольшей популярностью среди смартфонов линейки. А к концу 2020 года возникал дефицит телефонов. Падение цены связали не столько с уменьшением спроса, сколько с налаживанием поставок в магазины электроники.

Кроме того, ценник упал и на стандартный смартфон серии iPhone 12 с накопителем 64 гигабайта. Теперь он стоит 62 тысячи рублей.

Повлиять на такое уменьшение цены могла информация о вредоносности гаджетов iPhone 12. Радиолюбители сообщали, что смартфоны могут создавать помехи в работе кардиостимуляторов и других медицинских устройств. В размещенном на сайте компании Apple официальном документе информация была дополнена. Специалисты заметили, что электромагнитные помехи происходят из-за новой системы аксессуаров MagSafe. В ней есть магниты, а в зарядных устройствах содержатся радиомодули.

Недавно аналитик Мин-Чи Куо рассказал о новой линейке iPhone 13. Он утверждает, что внешне iPhone 13 почти не будут отличаться от предшественников, их оснастят усовершенствованными модемами 5G, более мощными камерами и аккумуляторами.