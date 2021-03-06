Львовские националисты избили уличных музыкантов за песни на русском языке

Львов, 6 марта. Группа националистов напала на уличных музыкантов во Львове за то, что те исполняли песни на русском языке.

О происшествии в своем блоге рассказала украинская журналистка Олеся Медведева. Она показала ролик, снятый одной из активисток на улицах Львова. Девушка, подписанная в соцсетях как Наталья Маркевич, на записи возмущается тем, что музыканты пели не на украинском языке.

«Вы находитесь в общественном месте, вы нарушаете закон», – повышая голос заявляет Маркевич.

Музыканты пытались объяснить ей суть закона, к которому апеллировала националистка. Но та не унималась.

Чуть позже она опубликовала еще один ролик, в котором сообщила, что музыкантов избили, а их инструменты сломами. При этом она сделала обращение, в котором открыто призвала к насилию по отношению к «московским сукам».

«Может вы видели предыдущую сторис… Вы не представляете, но за прошлый день это самая лучшая новость. Я пришла, открываю Instagram, как бальзам на душу! Это должно происходить не только во Львове, а в любом городе. С такими московскими суками нужно делать подобное. Я не призываю к насилию, хотя нет, призываю. Потому, что таких тварей нужно гнать, они не понимают по-человечески», — возмущалась националистка.

В начале года на Украине начал действовать очередной запрет на использование русского языка, подписанный президентом Владимиром Зеленским. Работники сферы обслуживания обязаны общаться с клиентами и посетителями только на украинском. Вступление в силу «языкового» закона стало причиной нескольких громких скандалов.

Многие украинцы выступали против запрета в стране русского языка. Они отыскали лазейку, как документ Зеленского можно использовать против украинизации. В законе прописано, что если покупатель попросит говорить с ним на другом языке (русском, английском), продавец обязан будет пойти навстречу. В Одессе инициатива переросла в целое движение.