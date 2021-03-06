Власти ДНР смягчили антикоронавирусные меры

Донецк, 6 марта. Правительство ДНР приняло решение о смягчении действующих в республике ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.

Соответствующее распоряжение подписал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Изменения вступили в силу со дня утверждения документа, текст которого обнародован на сайте лидера региона.

Указ предполагает возобновление массовых мероприятий с очным присутствием граждан, однако исключительно на открытом воздухе. Также жителям разрешается заниматься физической культурой и спортом, причем как на улице, так и в помещении. При этом заполняемость места проведения не должна превышать 50%. Зрителям предписывается соблюдать социальную дистанцию.

Отменены ограничения на личные и выездные приемы в государственных органах и депутатами Народного Совета ДНР. Кроме того, снят запрет на реализацию ярмарок.

В последнее время в регионе наблюдается обострение боевой обстановки. Ранее власти республики призвали Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ зафиксировать использование ВСУ реактивных систем залпового огня на территории Донбасса.