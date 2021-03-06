«Нельзя медлить с вакцинацией»: Эстония поглядывает на российский «Спутник V»

Таллин, 6 марта. Градоначальник Таллина Михаил Кылварт заявил, что для вакцинации жителей Эстонии могут использовать российскую вакцину от коронавируса, если представится такая возможность.

Вакцинация от COVID-19 стартовала в Эстонии в конце прошлого года. Однако показатели заболеваемости в стране остаются одними из самых высоких в Европе. Глава Таллина Михаил Кылварт признал возможным использование в республике российского препарата «Спутник V» в случае подтверждения его эффективности эстонскими специалистами, пишет Postimees.

Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией вопрос о поставке вакцин для эстонцев стоит особенно остро. Таллину, со слов политика, стоит действовать без оглядки на регуляторы Евросоюза в вопросе обеспечения граждан лекарством.

«Жители Эстонии не будут спрашивать у европейских институций, где вакцина. Наши жители спросят об этом у страны и Таллиннской городской управы», — рассказал журналистам Кылварт.

Мэр Таллина отметил, что вопрос использования «Спутника V» в странах Европы политизирован, в то время как европейский истеблишмент не может обеспечить все нуждающиеся государства вакциной от COVID-19 в необходимом количестве. Политик подчеркнул, если у эстонских властей появится возможность начать вакцинацию препаратом от коронавируса из России или Китая, то непременно ее нужно использовать.

«Если ее (вакцину) можно получить у России или Китая, то эту возможность нужно использовать», — сказал Кылварт.

Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд тоже высказалась за применение в стране зарубежных вакцин. Если регулятор Евросоюза зарегистрирует и признает безопасным российский препарат «Спутник V» или китайский Sinovac, то их будут использовать для вакцинации эстонцев.