Австралийские ученые нашли неизвестный слой во внутреннем ядре Земли

Москва, 6 марта. Ученые из Австралийского национального университета доказали, что внутреннее ядро Земли является двойным. Внутри него они обнаружили неизвестную структуру.

Впервые предположение о существовании еще одного слоя внутреннего ядра Земли возникло 20 лет назад. Однако тогда у ученых не было способов подтвердить или опровергнуть эту теорию.

Авторы научной работы проверили связь между несколькими моделями внутреннего ядра Земли с информацией о времени прохождения сейсмических волн через недра планеты. Эти данные они получили от Международного сейсмологического центра.

Результаты исследования показали, что различия в составе материала ядра Земли влияют на направление сейсмических волн. Одна из моделей указала на необычную структуру железа. Это свидетельствует о том, что Земля пережила два разных периода драматического похолодания. Оба слоя состоят из кристаллов железа, отличающихся структурным расположением.

Астрономы по всему миру наблюдали за астероидом Апофис, который должен был приблизиться к Земле в минувшую пятницу. Это событие позволит ученым оценить возможность столкновения космического тела с Землей в 2029 или 2068 году.