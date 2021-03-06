Врач Чернышова назвала способы избежать переедания

Москва, 6 марта. Переедание не только ведет к набору веса, но и негативно сказывается на здоровье человека. Как его избежать, рассказала врач-валеолог Надежда Чернышова.

Переедание может повлиять на состояние печени. Лишние калории способны спровоцировать развитие жирового гепатоза. Нередко отмечается ухудшение сна и усугубление стресса. Для людей, которые склонны много есть, трудно вовремя остановиться, рассказала специалист «Звезде».

Распознать переедание можно по нескольким признакам. Например, по ощущению растяжения желудка после приема пищи. Иногда на него указывают брожение газов, неприятные ощущения в животе, отрыжка, сонливость и чрезмерная потливость.

Избежать переедания можно с помощью уменьшения порций. Чернышова советует представлять количество еды и положить в тарелку только 3/4. Если человек испытывает голод, то нужно стараться избегать перекусов, жевать пищу дольше и не есть перед телевизором.

Иногда люди склонны есть больше на фоне стресса. Тем, кто подвержен этой вредной привычке, советуют проконсультироваться со специалистом или сменить доминанту, которая приносит удовольствие. Полезным может быть посещение культурно-развлекательных мест.