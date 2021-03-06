Старый фильм с Киану Ривзом вошел в топ-20 на Netflix

Лос-Анджелес, 6 марта. Снятый в 1990-х годах фильм «Адвокат Дьявола» с Киану Ривзом в главной роли попал в первую двадцатку самых популярных фильмов на Netflix.

«Адвокат Дьявола» не стал хитом в свое время. Он не собрал больших сумм в прокате и не сыграл значимой роли в кинокарьере Киану Ривза. Новое поколение зрителей по-другому отнеслось к этой картине.

Сейчас фильм занимает 14-е место среди самых просматриваемых кинолент на платформе Netflix. Ривз в этом фильме играет успешного юриста. Жизнь главного героя резко меняется, когда он соглашается работать на Дьявола.

Звезда фильмов «Матрица» и «Джон Уик», как стало известно недавно, отказался от роли злодея в фильме про Человека-паука. Студия Marvel вела с ним переговоры, но они не увенчались успехом.