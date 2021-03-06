Неправильное использование тостера может стать причиной потери сознания

Москва, 6 марта. Длительное приготовление тостов в небольшом помещении с плохой вентиляцией может вызывать резкое недомогание. Об этом заявил санитарный врач Алексей Меньшиков.

Подгоревшие тосты в десять раз опаснее хлеба средней прожарки, выяснили специалисты. Человек при «неправильном» использовании тостера может почувствовать головную боль и усталость. Лучше всего пользоваться средней мощностью устройства и не допускать чрезмерной обжарки.

«Если помещение, где идет приготовление продукта, не вентилируется, не соответствует требованиям санитарных правил и норм, то это, в свою очередь, может повлиять на потерю сознания», — пояснил Меньшиков.

Ранее турецкое издание Sabah порекомендовало худеющим людям полностью не отказываться от хлеба. Отрубной хлеб способствует снижению аппетита, активизирует работу кишечника и содержит большое количество витаминов группы E и B.