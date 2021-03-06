Топ-5 самых известных ролей Сергея Бурунова

Сергей Бурунов прошел долгий путь от одного из самых маститых актеров дубляжа до звезды российских экранов. В честь дня рождения артиста ФАН вспоминает самые популярные роли артиста.

Сегодня редкий фильм или сериал обходится без появления Бурунова. В карьере актера более сотни ролей, ярких и запоминающихся. Трамплином же в большое кино стало для него шоу на Первом канале.

«Большая разница»

За время работы в шоу Бурунов, кажется, блестяще спародировал большинство российских звезд. К моменту закрытия программы в багаже Сергея было около ста персонажей: здесь и Константин Хабенский, и Федор Бондарчук, и Леонид Якубович и многие-многие другие. Артист имеет наивысший зрительский рейтинг и интерес (количество проголосовавших и просмотревших его профиль). С первого выпуска Бурунов стал всенародным любимцем.

«Полицейский с Рублевки»

Звездной стала для актера роль полицейского Барвихи Вадима Яковлева. Его дуэт с Александром Петровым полюбился зрителям всей страны. Однако даже когда дуэт «распался» и Петров покинул проект, Бурунов смог удержать внимание зрителей, вытянув вторую часть полнометражного фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Картина собрала в прокате больше миллиарда рублей. Совокупно первая и вторая части фильма принесли создателям порядка трех миллиардов рублей.

«Домашний арест»

Сериал от Семена Слепакова снял Петр Буслов, запомнившийся зрителям по фильму «Бумер». По сюжету, мэра провинциального города в исполнении Павла Деревянко решает убрать с занимаемой должности его помощник Павел Осипенко, роль которого исполнил Бурунов.

Фильм попал в рейтинг лучших сериалов 2018 года по версии редакции сайта «КиноПоиск». Занимавший тогда должность премьер-министра РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ в декабре 2018 года рассказал, что посмотрел «пару серий» картины. По его мнению, — «это довольно забавно, а некоторые персонажи вполне узнаваемы».

«Ивановы Ивановы»

Две семьи Ивановых узнают, что 16 лет назад их детей перепутали в роддоме. Бурунов исполнил роль богатого бизнесмена, чья жизнь кардинально меняется после появления «настоящего» сына. На сегодняшний день на телеканале СТС идет уже пятый сезон сериала. Компанию Бурунову составили Михаил Трухин, Александра Флоринская, Анна Уколова, Алексей Лукин, Семен Трескунов, Юрий Ицков, Грант Тохатян и другие.

«Родные»

В середине февраля на экраны страны вышел фильм «Родные». Эту картину и роль в ней Бурунова зрителям еще предстоит оценить по достоинству. Ранее обозреватель ФАН Вадим Манукян подчеркнул, что фильм можно назвать «настоящим явлением». Он согласился с артистом, который в одном из интервью сказал о том, что это кинотворение является одним из самых мощных в его карьере.

Манукян подчеркнул, что именно после этого фильма он может «со всей ответственностью сказать о том, что Сергей Бурунов — это современный Луи де Фюнес».