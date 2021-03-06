Жириновский описал будущее России при сохранении СССР

Москва, 6 марта. Россия могла бы быть самой преуспевающей страной мира, если бы власти заняли сторону народа и последовали результатам Всесоюзного референдума по сохранению СССР.

Государство могло бы иметь самую мощную экономику, быть самодостаточным, производить и экспортировать продовольственные товары и монополизировать газово-нефтяной рынок, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Россия бы «уже лет 20 экспортировала продовольствие» и решила «земельную проблему».

«Была бы великая страна. Сколько бы семей сохранились. Тогда, в Советском Союзе, родилось от смешанных браков 22 миллиона детей. Сейчас бы еще 22 родилось. Уже было бы 50 миллионов», — отметил депутат.

Он добавил, что в случае сохранения СССР в стране бы не было национализма. Так как искоренить его могут лишь смешанные браки, а не деньги или насилие.

Владимир Жириновский назвал дату ухода со всех занимаемых должностей. Он подаст заявление об увольнении только после своего 90-летнего юбилея, в 2036 году.