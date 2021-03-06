Обязательную удаленку для россиян старше 65 лет отменят с 1 апреля

Москва, 6 марта. Переведенные на удаленный формат работы россияне старше 65 лет смогут с 1 апреля вернуться к привычному режиму. Обязательное требование со следующего месяца станет рекомендацией.

Текст постановления правительства обнародован на официальном интернет-портале правовой информации. На фоне улучшения эпидемиологической ситуации в стране власти Москвы приняли решение об отмене домашнего режима для пожилых горожан и тех, у кого диагностированы хронические заболевания.

За последнее время уровень заболеваемости в России стабильно снижается. Показатель, по состоянию на 5 марта, составляет 7,5 на 100 тысяч человек. Внимание на это обратила вице-премьер Татьяна Голикова.

Полностью отказаться от действующих по стране ограничений регионы смогут через две-четыре недели после столицы. В этом случае Москва является примером для остальных субъектов, отметил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.