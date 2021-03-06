Взрыв заминированного автомобиля в Сомали унес жизни 20 человек

Могадишо, 5 марта. Взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщает новостное агентство Reuters со ссылкой на медицинское учреждение африканского государства.

Источник издания сообщил, что помимо 20 погибших, спасатели вытащили из-под завалов 30 пострадавших. Им была оказана первая медицинская помощь.

По словам свидетелей происшествия, возле ресторана, где прогремел взрыв, также были слышны выстрелы. По данным местных СМИ, полиция перекрыла все дороги на подъезде к месту взрыва.

Недавно мощный хлопок произошел недалеко от центра по тестированию на коронавирус в Нидерландах. По данным местных правоохранителей, взрывное устройство было вмонтировано в металлическую трубу.