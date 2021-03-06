В США рассказали, какое оружие Су-57 является секретным

Вашингтон, 5 марта. Секретное оружие новейшего российского истребителя Су-57, испытания которого показали на видео, удивило аналитиков из США.

Ролик, запечатлевший применение испытательным образцом самолета бортового вооружения, был размещен в Сети. На кадрах видео можно увидеть, как неокрашенный Су-57 ведет огонь из усовершенствованной автопушки ГШ-30-1 калибра 30 миллиметров по тренировочной цели. Подобное оружие является секретным, считает автор американского издания The National Interest Марк Эпископос, перевод статьи которого приводит «ПолитРоссия». По его словам, орудие было модернизировано, однако каким именно образом — неизвестно.

Отдача тяжелой, короткой и мощной автоматической пушки весьма велика, что приводит к раскачиванию планера самолета, повышению вибрации и шума, сказал эксперт. Для стелс-истребителя подобное положение дел могло бы обернуться серьезными затруднениями, однако российским специалистам удалось справиться с этой проблемой, считает Эпископос.

«Российские инженеры продемонстрировали, что отдачу пушки можно частично смягчить с помощью монтажных решений. Вполне возможно, что новая видеозапись запечатлела результаты таких усилий конструкторов», — пишет автор NI.

Усовершенствованное автоматическое орудие самолета может быть полезно в ходе выполнения определенных боевых задач, констатировал Эпископос. Тем не менее Су-57 может похвастаться не только этой модернизированной пушкой, но и целым арсеналом мощнейшего вооружения, подчеркнул аналитик. На вооружении новейшего российского истребителя пятого поколения появятся ракеты средней и большой дальности, однако гвоздем программы станет гиперзвуковая ракета Р-37М, поступление на вооружение которой ожидается в ближайшем будущем. По словам американского эксперта, крылатая машина также сможет выступить в качестве носителя управляемой бомбы семейства КАБ, а также гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

Зарубежные аналитики заявили, что стелс-возможности американского истребителя F-35 могут быть полностью нивелированы радиолокационной станцией Су-57, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.