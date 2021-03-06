У кота Димы Билана обнаружили ВИЧ

Москва, 6 марта. Певец Дима Билан переживает за своего питомца, у которого ветеринары обнаружили серьезное заболевание.

В четверг в Москве состоялась премьера песни для Евровидения от Филиппа Киркорова и Натальи Гордиенко, с которой она будет представлять Молдавию. Грандиозное по размаху мероприятие посетили первые звезды российского шоу-бизнеса.

В какой-то момент на красной дорожке Николай Басков решил устроить шуточный вокальный батл по затягиванию высоких нот с единственным российским победителем Евровидения Биланом. Однако оказалось, что исполнитель хита Believe переживает семейное горе.

«Животные болеют всем тем же, что и люди. Я своего лечу. Вожу на терапию. Однако хочу напомнить, что болен не я, а мой кот. Товарищи, журналисты, не обрезайте мои слова!» — обратился к СМИ музыкант.

Оказалось, что питомец звезды болен ВИЧ, передает KP.RU. В конце декабря прошлого года Билан на своей странице в Instagram сообщал, что его любимый кот Соломон провел в больнице полтора месяца, перенес тяжелое лечение, ему ставили капельницы.

Ранее ФАН составил топ-10 российских звезд с психическими расстройствами. В рейтинге оказался и Билан, который обратился в Психиатрическую клинику из-за нервного расстройства, связанного со смертью его продюсера Юрия Айзеншписа. Музыкант доверился специалистам — и не зря. Вскоре Билан восстановил свое психическое здоровье и вернулся на сцену.

Напомним, представителя России на конкурсе песни Евровидение-2021 назовут 8 марта — по результатам национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, которое выйдет в прямом эфире Первого канала.