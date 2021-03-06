Как известно, рукописи не горят, чего, увы, не скажешь об архивной информации, которую следует не только ежечасно оберегать от огня и других внешних опасностей, но и содержать в строгом порядке. Не случайно работникам архивного дела — специализации, возможно, не слишком высокооплачиваемой и престижной — посвящено свое собственное торжество День архивов, также именуемый Днем работников архива. В 2021 году, по сложившейся традиции, его будут праздновать 10 марта — вот уже в 19-й раз. И несмотря на то, что данное событие в настоящее время официально не зафиксировано на федеральном уровне и поэтому не принадлежит к выходным дням, в списке памятных дат в нашей стране этот профессиональный праздник имеет недюжинное значение. Ведь информация поистине правит миром, а значит и учреждения, специализирующиеся на сборе, сортировке и хранении данных, являются особо уважаемыми и почитаемыми во все времена.

Кто такой архивариус

Как нетрудно догадаться, архивариус или хранитель архива — это именно тот ответственный сотрудник, в должностные обязанности которого входят строгий учет и хранение различного рода документации, представляющей историческую, правовую или любую другую ценность. Ко всему прочему, в трудовые задачи сотрудников архивных служб входит принятие и поддержание специальных мер, предотвращающих повреждение, хищение или подделку носителей данных, контроль выдачи тех или иных сведений, запрашиваемых посетителями, ведение картотек, ускоряющих и упрощающих поиск информации и т. д.

История возникновения праздника архивного работника

Памятный День архивов в России учрежден, в первую очередь, для того, чтобы привлечь широкую общественность к проблемам и достижениям, характерным для архивного дела во всем государстве. Дата 10 марта выбрана для празднования неслучайно. Дело в том, что в тот же день, но в 1720 году, легендарный русский царь Петр Великий принял «Генеральный регламент или Устав», предписывающий формирование структур управления государством. Речь, в том числе, шла об обязательном формировании при каждой управленческой организации собственного архива и назначении актуариуса — судебного писца, который вносил представляемые в суд акты в специальный регистр, а также составлял сами акты и служил «хранителем» различных дел, журналов и протоколов. Можно сказать, что эта должность стала прототипом современной должности архивариуса.

Отсчет ежегодных традиций празднования Дня архивов в нашей стране ведется с 5 марта 2003 года: именно в этот день в ходе заседания Коллегией Федеральной архивной службы РФ было решено проводить торжества в честь работников этой важной государственной сферы каждый год на постоянной основе.

Впрочем, широко чествовать архивариусов начали еще во времена СССР. В те годы праздник был посвящен формированию в СССР профильного учреждения, отвечающего за документооборот. Затем Союз распался, но славная традиция осталась, а в 2018 году в России отпраздновали 100 лет с момента основания в стране архивной деятельности.

Кто имеет отношение к празднованию Дня архивов в России

В мероприятиях, посвященных празднованию Дня работника архива, участвуют все те, кто так или иначе связан с сортировкой и хранением больших объемов документации. Это и преподаватели, и студенты, и выпускники специализированных учебных заведений, и действующие сотрудники и руководители муниципальных и федеральных архивных учреждений и фондов, и ветераны архивной службы, и даже сотрудники отделов информационной безопасности. И, конечно же, к торжествам активно присоединяются их друзья, родные и близкие.

Как проходит праздник архивариусов всей страны

Традиционно в День архивов по всей России прокатывается волна торжественных мероприятий, на которых начальство вручает лучшим архивариусам почетные грамоты, дипломы и благодарственные письма, дарит памятные подарки и сувениры. Проходят всевозможные семинары и мастер-классы, в ходе которых присутствующие обсуждают последние отраслевые новости, передают друг другу опыт работы, узнают об истории возникновения и становления крупных архивных учреждений. Средства массовой информации предлагают в этот день тематические программы для широкой публики. А приглашенные артисты и коллективы с удовольствием исполняют в честь работников архивов свои лучшие концертные номера. И, конечно же, согласно старой доброй русской традиции, виновники торжества, их коллеги, родственники и другие гости собираются вместе за праздничным столом.

Как стать архивариусом в России

Карьера работника архивной службы начинается после того, как будущий специалист окончил профильное учебное заведение, или же в самом архивном учреждении. Так как при работе с документами любая ошибка или неточность может весьма дорого обойтись, к новоиспеченному служащему предъявляют самые серьезные требования. Он должен обладать безупречными знаниями в области обращения с информацией, а во многих случаях допускается к работе лишь после тщательных многоступенчатых проверок службами государственной безопасности. Особенно если сведения, с которыми специалисту придется сталкиваться по долгу службы, подпадают под определение «секретная информация». Кроме того, представители данной профессии должны быть устойчивыми к психоэмоциональным нагрузкам, ведь, несмотря на то, что работа архивариуса не предполагает общения с большим количеством людей, ответственность за сохранность важных документов, некоторым из которых уже более сотни лет, может взять на себя далеко не каждый.