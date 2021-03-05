Создатели «Джуманджи» заявили о планах на четвертую часть франшизы

Вашингтон, 5 марта. Съемочная команда «Джуманджи» придумала интересную идею, которую она в скором времени реализует в четвертой части проекта. Об этом рассказал продюсер картины Хирам Гарсия.

Последняя часть киноленты вышла на большие экраны в 2019 году. Она окончила текущее повествование и вернула игру в реальный мир вместе с ее героями. Главным персонажем в ней стал герой Дуэйна Скалы Джонсона. Продюсер заявил, что сейчас идут активные обсуждения процесса съемок дополнительной части картины. По его словам, франшиза «определенно движется вперед».

«Я не могу вам сейчас ничего сказать, но у нас есть большие планы на этот счет. Это ведь один из наших любимых проектов, над которым стоит работать, и он уже готовится к запуску», — заявил Гарсия.

Фильм «Джуманджи: Новый уровень» назван одной из самых прибыльных кинолент американского кинематографа в 2019 году. Картина была сиквелом «Джуманджи: Зов джунглей» и третьей частью франшизы.