Пластический хирург рассказал, как Ротару могла помолодеть с помощью жира

Москва, 5 марта. Пластический хирург Иван Володченков раскрыл секрет молодости певицы Софии Ротару. По его словам, артистка омолодилась с помощью собственного жира.

Ротару в последнее время не так часто появляется на публике. Но не так давно в Сети появились видео с вечеринки воронежского бизнесмена, где выступила певица. Поклонники были удивлены тем, как свежо выглядит 73-летняя звезда.

Как певице удается обманывать возраст, рассказал в интервью «Собеседнику» Володченков. Он напомнил, что Ротару всегда придерживалась здорового образа жизни. Положительно на коже певицы сказалось и то, что длительное время она жила у моря. Хирург уверен, что артистка неоднократно прибегала к услугам его коллег. Как минимум один раз она делала подтяжку шеи, а также эндоскопический лифтинг лба и круговую блефаропластику.

Еще одной процедурой, которая пошла на пользу внешнему виду Ротару, стала смас-подтяжка.

«Это определенная методика, при которой происходит перераспределение не только кожи на лице, но в первую очередь более глубоких структур. Благодаря смас-подтяжке убираются вторичные и третичные изменения. <…> Могу сказать однозначно, что врач, который ее оперирует, — отличный специалист. Работа сделана очень тонко и совершенно незаметна для окружающих», — объяснил эксперт.

Поскольку после 60 лет пластические операции рекомендуются далеко не всем, певица сейчас отдает предпочтение работе косметологов. Хирург предположил, что артистка «омолаживается с помощью липофиллинга».

«Это очень популярная процедура, во время которой происходит забор собственного жира из околопупочной области живота, который потом обрабатывается и вводится с помощью микропроколов в скуловые области и области нижней челюсти», — уточнил Володченков.

Ранее россияне в ходе опроса ВЦИОМ назвали звезд, которых считают настоящими женщинами. Рейтинг возглавила Алла Пугачева, а на втором месте оказалась Ротару. К слову, украинскую певицу на протяжении всей карьеры сравнивали с Примадонной.

Участники опроса также уточнили, что настоящая женщина должна обладать несколькими качествами, главные из которых беречь семейный очаг и заниматься воспитанием детей.