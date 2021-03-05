Гости программы «Время покажет» обсудили слова Бренана о белых мужчинах

Москва, 5 марта. Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан признался, что ему стыдно быть белым мужчиной. Его заявление обсудили в студии программы «Время покажет».

Тема расизма стала одной из самых обсуждаемых на территории США. Не исключено, что скоро афроамериканцы возьмут верх над людьми с белой кожей, считает глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич. В качестве примера он привел ситуацию, когда темнокожего актера Уилла Смита обвинили в том, что его кожа недостаточно темная для роли отца сестер Вильямс.

Проректор Российской академии наук им. Гнесиных, доктор психологических наук Дина Кирнарская согласна с мнением Малькевича. Она неоднократно посещала США в 1990-х годах и никогда не видела плохого отношения к афроамериканцам. Для них всегда находились рабочие места, а начальство не увольняло темнокожих сотрудников даже за безделье, отметила она.

Палата представителей США накануне проголосовала за полицейскую реформу в честь афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицейскими. Писатель Михаил Шахназаров возмущен этой новостью, так как Флойд был настоящим преступником.

Власти американского штата Теннеси примут закон, разрешающий полиции давить участников протестов на служебных машинах. Такое решение было принято после волны незаконных манифестаций в США, начавшихся из-за смерти темнокожего наркодилера Джорджа Флойда.