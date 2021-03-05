Ведущий Шепелев заинтриговал поклонников своей новой работой

Москва, 5 марта. Телеведущий Дмитрий Шепелев намекнул подписчикам, что скоро приступит к работе над новым шоу. Однако деталей проекта он решил не раскрывать.

Дмитрий Шепелев на своей странице в Instagram рассказал подписчикам о том, как впервые попал на телевидение. Процесс съемок его настолько захватил, что он решил записаться в школу журналистики. Спустя время он получил известность в качестве ведущего разных программ. Самым тяжелым моментом он считает не «скользкие темы желтого ток-шоу», а периоды ожидания.

После большого поста, посвященного съемкам, телеведущий анонсировал работу над новым проектом. Конкретных деталей он не раскрыл, но признался, что давно о нем мечтал. Поклонники попытались выудить немного информации о шоу, но Шепелеву удалось сохранить молчание.

«Через неделю я приступаю к работе над новым большим и очень классным шоу, о котором мечтал много лет. Безумно жду. Поскорее бы!» — написал он в социальной сети.

Дмитрий Шепелев был ведущим ток-шоу «На самом деле» на Первом канале, а затем перешел на ТНТ. Там он вел программу «Ты как я». Но недавно шоу закрыли из-за низких рейтингов. Сам телеведущий возлагал на него большие надежды.