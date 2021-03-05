Глава ФРС США объявил о возможных скачках инфляции выше 2%

Вашингтон, 5 марта. ФРС США хочет сохранить инфляцию в пределах 2% до полной реабилитации рынка труда, но ее уровень может достигать более высоких отметок, заявил председатель агентства Джером Пауэлл.

Рост инфляции в США может произойти из-за ожидания новых мер поддержки экономики, размер которых составит 1,9 трлн долларов. Это приведет к поднятию ставок по кредитам, ограничив доступ компаний к деньгам и затруднив восстановление рынка труда.

Джером Пауэлл отметил, что в этом году он не рассчитывает на возвращение экономики страны на уровень, который был еще до пандемии COVID-19. Поэтому действия по сдерживанию инфляции будут сохраняться на длительном промежутке времени. До поднятия экономики на прежний уровень в некоторые моменты инфляция будет превышать 2%.

Недавно глава финансового регулятора заявил, что ФРС США не будет менять свою денежно-кредитную политику, пока восстановление экономики остается неравномерным. Он отметил, что кризис «создал большую неопределенность в отношении будущего».