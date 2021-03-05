Сергей Бурунов рассказал о пережитом кризисе среднего возраста

Москва, 5 марта. Один из самых востребованных российских актеров Сергей Бурунов отмечает 6 марта день рождения. Накануне 44-летия артист признался, что пережил кризис среднего возраста, во время которого ему «тяжело пришлось».

В интервью порталу Wday Бурунов рассказал, что не очень любит отмечать день рождения.

«Мне всегда в этот день грустно. Не совсем понимаю, что надо праздновать. И в детстве не особо все нравилось, приглашал одноклассников, родители подарки делали», — вспоминает артист.

Друзья называют его подход к празднованию «кармически неправильным», но Бурунову хорошо из без пышных торжеств. Главное, чтобы рядом были родные и близкие друзья. И в этот раз, 6 марта, артист не собирается закатывать праздник: съездит к отцу, встретится с близкими.

Бурунов признается, что уже пережил кризис среднего возраста.

«Была какая-то карусель, помотала меня из стороны в сторону, тяжело пришлось. Спрашивал себя: «Кто я? Зачем занимаюсь этим?». Да, задавал себе разные вопросы, и ответов тогда не находил. Но я как-то из всего выполз», — поделился он.

В середине февраля на экраны вышел фильм «Родные», одну из главных ролей в котором исполнил Бурунов. Своими впечатлениями от просмотра картины поделился ранее эксперт комиссии по СМИ ОП РФ, обозреватель ФАН Вадим Манукян. Он назвал фильм «настоящим явлением» и согласился с Буруновым, который в одном из интервью сказал, что это кинотворение является одним из самых мощных в его карьере.

Оценивая работу актера в «Родных», Манукян заявил, что «Бурунов — это современный Луи де Фюнес».