Частое потребление йогурта может снизить риск развития колоректального рака

Москва, 5 марта. Присутствие в рационе большого количества пищевых волокон, диетического кальция и йогурта может обезопасить человека от появления рака толстого кишечника и прямой кишки.

Ученые из США выявили 45 метаанализов, описывающих 109 ассоциаций между диетическими факторами и колоректальным раком (КРР). Результаты исследования приводятся в статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open.

«Необходимы дополнительные исследования конкретных продуктов питания, данные по которым остаются не до конца ясными, включая другие молочные продукты, цельнозерновые, обработанное мясо и особые режимы питания», — сообщили авторы.

Исследователи убедились, что частое употребление красного мяса и алкоголя негативно влияют на КРР. Богатые же клетчаткой фрукты и овощи, йогурт и добавки с кальцием наоборот снижают риск развития рака.

Диетолог Рейчел Пол ранее дала советы людям, которые только начинают избавляться от лишнего веса. Она порекомендовала в период особой тяги к еде устраивать перекус орехами, греческим йогуртом или творогом.