Экс-солист «Челси» Арсений Бородин назвал причину своей затяжной депрессии

Москва, 5 марта. Экс-участник группы «Челси» Арсений Бородин раскрыл подробности сложного периода своей жизни, результатом которого стала депрессия, проблемы с алкоголем и лишним весом.

В YouTube-шоу «Хочу с…» музыкант отметил, что после успеха группы «Челси» надеялся, что и его личная карьера пойдет в гору. Однако, как заметил Бородин, никто не учил их, что делать после мимолетного успеха и как справиться с забвением.

«Вот ты выстрелил, а дальше что делать, тебе никто не объясняет. И ты в какой-то момент остаешься один и думаешь: «Как же так? Я же такой хороший! Почему меня все бросили?» — вспоминает он.

Неудачи в карьере в тот тяжелый период были лишь частью сложностей, с которыми пришлось столкнуться музыканту. В 2013 году Бородина сразил сердечный приступ, а вскоре в семье случилось горе — его двоюродный брат покончил жизнь самоубийством.

«Меня эта история полностью подкосила… И после этого с карьерой было покончено на какое-то время. Бывшие менеджеры трясли: «Давай делай, ты артист». А я ничего не хотел», — признался он.

В какой-то момент певец понял, что если сейчас не выкарабкается из депрессии, просто сопьется. Чтобы сменить обстановку, он на полтора года перебрался в Германию.

«Встретил там девушку, и это меня немного вернуло в сознание. Но все равно надо мной висело чувство вины… Когда не смог понять, что человеку тяжело, а ведь у нас был последний разговор», — вспоминает он

После возвращения в российскую столицу Бородин начал работу над сольным проектом и именно тогда познакомился с Настей Ивлеевой. Несмотря на скорый разрыв, сейчас музыкант вспоминает те отношения с теплотой, подчеркивая, что ни о чем не жалеет.

«У меня, помимо Насти, было куча «пирогов» в тот момент: проблемы с алкоголем, клиническая депрессия, я набрал лишний вес», — рассказал он на шоу.

Сейчас самые тяжелые времена остались позади. Последние четыре года певец не употребляет спиртное, занимается спортом и общается с психологами. Бородин подчеркнул, что готов работать в полную силу.

Ранее Бородин в одном из интервью вспомнил свою жизнь на «Фабрике звезд». По его словам, самым тяжелым испытанием стали месяцы, проведенные под прицелами камер, которые «были установлены буквально везде». Однажды на запись попал момент, как Прохор Шаляпин «удовлетворял себя, и это показали в эфире MTV». Позднее Шаляпин подтвердил, что такой инцидент действительно был. На коллегу он обижаться не стал, но напомнил, что на проекте мастурбировали все, в том числе и сам Бородин.