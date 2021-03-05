Сотрудник госбезопасности СССР рассказал, кто на самом деле помог Ельцину выиграть выборы

Москва, 5 марта. Финансовое вливание олигархов на предвыборную кампанию экс-президента РФ Бориса Ельцина не было существенным.

Об этом рассказал начальник службы безопасности Ельцина Александр Коржаков. По его словам, президент мог переизбраться на второй срок и без посторонней помощи.

«Борис Ельцин выиграл не благодаря тем мизерным вкладам. И главный лозунг того времени был не «Голосуй, или проиграешь», а «Ельцин — наш президент». Если существенные финансовые вливания и были, то только от других государств, не от российских олигархов», — рассказал Коржаков.

Сотрудник госбезопасности СССР добавил, что Борис Ельцин в ту предвыборную компанию вложил около одного миллиарда долларов США.

Федеральное агентство новостей информировало, что президент РФ Владимир Путин назвал Ельцина ответственным российским лидером.