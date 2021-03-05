МИД России надеется на урегулирование ситуации в Сенегале

Москва, 5 марта. Россия выражает надежду на скорейшее разрешение ситуации в Сенегале. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

Речь идет о массовых выступлениях, которые прошли в Дакаре в ночь с 4 на 5 марта. Представители внешнеполитического ведомства призвали российских граждан, которые находятся в республике, избегать мест скопления людей.

«Надеемся на скорейшую стабилизацию внутриполитического положения в Сенегале, прекращение актов насилия и возврат ситуации в стране в правовое поле», — указано в сообщении МИД.

Обстановка в Сенегале накалилась после ареста противника действующей власти республики Усмана Сонко. По информации Федерального агентства новостей, в ходе беспорядков погиб один человек.