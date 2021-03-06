Зачистка боевиков у границ и сожженные деревни — что произошло в ЦАР 5 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) за 5 марта 2021 года.

Контрнаступление на западе ЦАР



На северо-западе ЦАР правительственные войска стремительно продвигаются по направлению к городу Пауа. Боевики бегут в сторону границы с Чадом, предпочитая не вступать в прямое столкновение с армейскими частями. Военнослужащие при поддержке российских специалистов уже контролируют дорогу до населенного пункта. Его освобождение от радикалов – фактически уже решенный вопрос.



Центральноафриканская армия взяла под контроль отрезок трассы от города Берберати до Гамбулы. Последний населенный пункт находится на границе с Камеруном. После зачистки прилегающих территорий движение на автомагистрали RN6 будет возобновлено.

Успехи армии и ее союзников поприветствовал премьер-министр страны Фирмен Нгребада. Он отметил, что до открытия транспортного сообщения с Камеруном на данном участке осталось немного. Этого же ждут власти соседнего государства, которые усилили охрану на рубежах, чтобы арестовать отступающих из ЦАР преступников.

В результате военной операции в районе Гамбулы были задержаны несколько боевиков. Они дают показания полиции.



De jeunes miliciens estampillés CPC, maraudant sur le tronçon Garoua-Boulaï - Bangui, arrêtés avant hier à Gamboula par les FACA et alliés. #Centrafrique pic.twitter.com/319nz0H4Qj — LNC - LE NOUVEAU CENTRAFRIQUE OFFICIEL (@lnc_le) March 5, 2021

В центральной части страны на оси Иппи – Бриа проводятся разведывательные операции. На фоне этого бандиты сами распускают слухи о якобы полномасштабном наступлении правительственных войск.

Севернее города Бамбари группа разведки наткнулась на один из отрядов радикалов из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Боевики бросились бежать, отступая они подожгли дома мирных жителей в районе деревни Ндассима.

По рассказам местных жителей, бандиты принуждали людей работать на расположенном неподалеку алмазном руднике и морили голодом. Фактически их превратили в рабов. Бесчинства бандгрупп сопровождались постоянными грабежами.

По предварительным данным, боевики также массово покидают город Кага-Бандоро.





Политика

Американский политолог и специалист по исследованию геноцида в Руанде Тимоти Лонгман призвал международное сообщество помочь стабилизировать ситуацию в ЦАР. Для этого мировые державы должны остановить разрушительное влияние Анголы на республику и не допустить незаконных поставок оружия.

Профессор Бостонского университета уточнил, что созванный в Луанде саммит Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) по решению проблем в Центральноафриканской Республике на деле оказался инструментом Анголы для реализации ее корыстных амбиций.

С помощью эскалации насилия в ЦАР и сотрудничества с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» власти Анголы пытаются отвлечь внимание населения от внутренних проблем, в частности, от социального кризиса.

Директор Международного фонда лучшего управления Джеймс Уилсон рассказал об эффективном обеспечении безопасности в ЦАР благодаря партнерству Банги с Москвой. По его мнению, взаимодействие президента Фостен-Арканжа Туадера с Россией позволило укрепить правительственную армию и начать реформы для общенационального примирения.

«Двустороннее партнерство ЦАР в сфере безопасности с Российской Федерацией стало одним из главных достижений правительства, усилившим национальную оборону», — пишет автор.

Humanitarian crisis in the Central African Republic https://t.co/IbVejSjYvo pic.twitter.com/V2IkJXAZ8R — New Europe (@New_Europe) March 5, 2021



Общество

Участницы конкурса красоты «Мисс Банги — 2021» поддержали стремление действующего президента ЦАР как можно скорее добиться прочного мира и безопасности в государстве. Одна из конкурсанток по имени Фолл Кати Джиана заявила, что мероприятие поможет стране вернуться к мирной жизни.

Организаторы отобрали десять девушек для участия в состязании за звание самой красивой представительницы столицы ЦАР. Слоган мероприятия в этом году звучит: «Центральноафриканская женщина на пороге мира».

«Мисс Банги — 2021» проводится при поддержке российской миссии в ЦАР. В Министерстве искусства и туризма республики уверены, что конкурс красоты станет для боевиков сигналом сложить оружие. Учредители мероприятия выразили благодарность делегации из РФ, которая оказывает стране поддержку в культурной сфере. Финал состоится 8 марта. Победительница автоматически получит возможность номинироваться на участие в конкурсе «Мисс ЦАР», который стартует в мае.



???????? @NdjoniSango Miss Bangui 2021: «La femme centrafricaine au tour de la paix» https://t.co/khyf5GOfhc — 236 News ???????? (@236News) March 3, 2021



Верховный комиссариат ООН по делам беженцев (HCR) пожертвовал для Министерства гуманитарной деятельности и национального примирения ЦАР несколько автомобилей. Передача техники прошла в Банги.