В Белграде состоялась презентация книги заместителя мэра на русском языке

Белград, 5 марта. Сегодня в Русском Доме состоялась презентация «Книги о Белграде» заместителя мэра города Горана Весича.

На мероприятии к гостям обратились посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, новый директор Российского центра науки и культуры Евгений Баранов и министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович.

Отвечая на вопросы журналистов, Горан Весич подчеркнул, что одна из глав книги под названием «Белые русские в Белом Городе» (Београд — с сербского «белый город») сама за себя говорит о значении русскоязычной версии произведения.

Автор отметил: несмотря на то, что история сербско-русских отношений началась не в период Первой мировой войны, «наши народы именно в тот судьбоносный исторический момент отдали друг за друга наибольшее количество жизней».

Около 30 000 русских приехали в Белград после Первой мировой, напомнил Весич. А Сербия потеряла в этой войне более миллиона своих граждан.

«Мы потеряли около трети населения и 60% мужчин: подобный демографический удар смогли бы пережить немногие народы во всем мире» — добавил Весич.

Он подчеркнул: приход русских «освежил» сербское общество и помог восстановиться после Первой мировой войны. Поэтому Белград, по его словам, — не просто сербская столица, но и великий город, который принадлежит всем, кто внес вклад в его развитие.

«Русские профессоры составляли четверть всех научных кадров Белградского университета, а русские эмигранты основали клиническую интернатуру Медицинского факультета. Своей новой родине русские дали 12 академиков, а русские деятели искусства основали оперу и балет белградского театра. Кроме того, первую школу актерского мастерства в Белграде открыл русский — Юрий Ракитин, в Белграде работали более 50 русских архитекторов и многие из них оставили значительный след — чудесные здания, которыми мы и по сей день гордимся», — отметил заместитель градоначальника.

«В этой книге объясняется, почему русским всегда рады в Белграде, и почему все большее русских выбирает нашу столицу для жизни», — резюмировал Весич.

Министр Ненад Попович в своей рецензии отметил, что книга дает свежий взгляд на многие события и персоналии, особо значимые для истории города. Также он напомнил о вкладе в развитие Белграда русской белой эмиграции, которая активно включилась в общественную жизнь Сербии, дала свои знания и научные достижения на благо сербского народа.

Отметив высокий уровень отношений между нашими странами, министр добавил, что для дальнейшего укрепления связей сегодня нам как раз не хватает современной литературы о схожести культурных традиций, способствующей сближению двух народов.