Пауа, 6 марта. Центральноафриканская армия освободила от боевиков город на севере страны. Помощь в обеспечении безопасности военнослужащим оказывают российские инструкторы и руандийские союзники.

Занимавшие город боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) решили избежать прямого столкновения с хорошо подготовленными армейскими подразделениями. Они покинули позиции и сбежали к границе с Чадом.

Город Пауа является важным «транспортным ключом» на северо-западе ЦАР. Немного восточнее от него проходит федеральная трасса, связывающая столицу республики с Чадом. От границы с соседним государством город отделяют около 50 километров.

Западнее Пауа пролегает дорога до Нгаунде. Этот населенный пункт фактически является перекрестком автомагистралей, ведущих из ЦАР в Чад и Камерун. Теперь боевики лишились возможности свободного передвижения на северной границе, где они регулярно пополняли ряды наемниками и получали оружие.

Правительственные войска Центральноафриканской Республики проводят масштабное контрнаступление на западе страны. Военнослужащие прорвались к рубежам с Камеруном в районе трассы RN6. Бойцы восстановили контроль на данном участке. Также они проводят операцию по зачистке территорий к северу от трассы.