Папу римского встретили в Ираке музыкой и самобытными танцами

Багдад, 5 марта. Папа римский Франциск прибыл с визитом в Ирак, где его встретили музыкой и самобытными танцами древней цивилизации Междуречья.

Понтифик впервые посетил Ирак. Более того, это первая поездка папы римского за границу после начала пандемии коронавируса. В аэропорту его встретили хоровым пением, а в президентском дворце люди в национальных одеждах исполнили танец в честь визита Франциска.

«Это у вас всегда так?», — поинтересовался понтифик у премьера Ирака, на что тот ответил положительно.

Папа римский сообщил, что приехал в качестве паломника, чтобы ободрить местную католическую церковь в ее «свидетельстве веры». Он планирует увидеться с великим аятоллой Али ас-Систани, а также посетить город Мосул. Безопасность понтифику будут обеспечивать порядка десяти тысяч силовиков.

Политолог Юрий Светов ранее назвал причину, по которой папа римский Иоанн Павел II велел учить русский язык. Он объяснил, что ненависть к русскому возникла у других стран из-за страха исчезновения собственных национальных языков, передавало Федеральное агентство новостей.