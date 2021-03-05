Решение Киева перекрыть Северо-Крымский канал могут приравнять к геноциду

Москва, 5 марта. Действия властей Украины, которые перекрыли Северо-Крымский канал, могут быть приравнены к попытке геноцида. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Постоянный представитель России на заседании совета организации сообщил, что Киев, устроив водную блокаду Крыма, препятствует реализации базовых прав человека. Подобные действия можно трактовать как акт геноцида по отношению к жителям российского полуострова.

«Право на воду является необходимым условием для реализации других прав человека», — сказал Александр Лукашевич.

Он напомнил, что перекрытие Северо-Крымского канала свидетельствует о нарушении норм. Право человека на воду подтверждено резолюцией Генассамблеи ООН 64/292 и практикой Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), заключил дипломат.

Ранее эколог Элмурод Расулмухамедов рассказал, какие последствия влечет за собой водная блокада Крыма. По его словам, полуострову необходимо создание городов нулевого сброса воды. Российские технологии позволяют это осуществить, передавало Федеральное агентство новостей.