Эмин назвал Москву самым комфортным для себя городом

Москва, 5 марта. Известный певец и предприниматель Эмин Агаларов жил в Швейцарии и США, но самым комфортным городом для себя считает Москву. Музыкант признался, что в российской столице его устраивает абсолютно все, за исключением только пробок.

В беседе с журналом «Москвич» Эмин напомнил, что родился в столице Азербайджана. В три года семья переехала в Москву. Потом юный бизнесмен учился в Швейцарии и жил в США. В Россию он вернулся уже состоявшимся человеком.

«С уверенностью могу сказать, что Москва — самый комфортный для меня город», — подчеркивает певец.

Сейчас большую часть свободного времени Эмин проводит в загородном доме, а в центр в основном выезжает по делам.

«Могу прокатиться по ночной Москве. Раньше много катался на велике в центре, в том числе в парке Горького, Лужниках», — рассказал он.

Самым любимым районом столицы Эмин однозначно назвал Пресненский. А вот озвучить нелюбимый не решился, добавив лишь, что однозначно недолюбливает Третье транспортное кольцо.

«У Москвы своя атмосфера. Я очень люблю Нью-Йорк, но жить хочу в Москве. Наверное, когда в городе у тебя вся жизнь и работа, родные, друзья, ты уже априори его ставишь гораздо выше всех остальных. Путешествовать классно, но жить однозначно в Москве», — добавил Эмин.

Единственное, что хотелось бы изменить музыканту в своем любимом городе, — это бесконечные пробки.

Ранее стало известно, что двоюродная сестра Эмина Сабина наняла детектива, чтобы отыскать мошенников, обманувших ее на миллионы рублей. В период пандемии Агаларова решила заняться бизнесом по продаже защитных масок. Она нашла поставщика в Сети и перевела ему 8,6 млн рублей за 400 тыс. масок, однако товар так и не получила.