Крупный астероид Апофис максимально приблизится к Земле 5 марта

Москва, 5 марта. Астероид Апофис пролетит на минимальном за последние восемь лет расстоянии от Земли. Такое сближение позволит ученым лучше изучить небесное тело.

Полученные данные помогут подтвердить или опровергнуть возможность столкновения астероида с Землей. Это, по мнению ученых, может случиться уже в 2029 или 2068 году.

Размер Апофиса составляет порядка 350 метров в диаметре. Если его столкновение с Землей произойдет, то это событие может стать катастрофическим для нашей планеты, считают астрономы.

Старший научный сотрудник Института астрономии РАН Сергей Нароенков назвал примерный период без столкновений астероидов с Землей. В ближайшие 150 лет ученые не ожидают подобных событий, отметил он.