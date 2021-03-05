Директор европейского фонда позитивно оценил вклад РФ в стабилизацию обстановки в ЦАР

Брюссель, 5 марта. Директор «Международного фонда лучшего управления» Джеймс Уилсон рассказал об эффективном обеспечении безопасности в ЦАР благодаря партнерству Банги с Москвой.

Основатель некоммерческой организации написал колонку для New Europe, в которой охарактеризовал текущую ситуацию в африканской стране. По его мнению, взаимодействие президента Фостен-Арканжа Туадера с российским государством позволило укрепить правительственную армию и начать реформы для общенационального примирения.

«Двустороннее партнерство ЦАР в сфере безопасности с Российской Федерацией стало одним из главных достижений правительства Центральной Африки, усилившим национальную оборону», — пишет автор.

Уилсон напомнил, что эскалацию насилия спровоцировали боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Бандформирования намеревались сорвать президентские выборы и не допустить переизбрания Туадера. Однако армия при поддержке инструкторов из РФ отразила все атаки экстремистов.

Для сравнения колумнист приводит данные независимого эксперта ООН по правам человека Яо Агбеце, раскритиковавшего эффективность работы миссии организации в ЦАР (МИНУСКА). По его словам, 14 тысяч сотрудников не повлияли на стабилизацию ситуации и обходились международному сообществу в миллиард долларов ежегодно.

«Вопрос, какой смысл иметь огромную и дорогостоящую миротворческую миссию, когда за два месяца регулярная национальная армия может достичь целей, которых МИНУСКА не смогла добиться за семь лет», — задает риторический вопрос директор НКО.

Уилсон также осудил продление оружейного эмбарго Совбеза ООН на территории республики, которое не позволяет укреплять вооруженные силы ЦАР для борьбы с терроризмом. По его мнению, страны Евросоюза не заинтересованы в отмене подобных санкций.

Колумнист подытожил, что в африканской державе необходимо активнее привлекать Москву для решения проблем национальной безопасности.

Посол России в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко ранее заявил, что Москва продолжит оказывать поддержку правительственной армии ЦАР в борьбе с радикальными элементами.

