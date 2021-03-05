Американский политолог раскритиковал Анголу за вмешательство во внутренние дела ЦАР

Банги, 5 марта. Американский политолог и специалист по исследованию геноцида в Руанде Тимоти Лонгман призвал международное сообщество помочь стабилизировать ситуацию в ЦАР. Для этого мировые державы должны остановить разрушительное влияние Анголы на республику и не допустить незаконных поставок оружия.

Профессор Бостонского университета пояснил, что созванный в Луанде саммит Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) по решению проблем в Центральноафриканской Республике на деле оказался инструментом Анголы для реализации ее корыстных амбиций.

С помощью эскалации насилия в ЦАР и сотрудничества с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) власти Анголы отвлекают внимание собственных граждан от внутреннего социального кризиса.

«Эксперты сходятся во мнении, что Ангола продвигает интересы, не совместимые с безопасностью в ЦАР. Многие державы извлекают выгоду из продолжающейся нестабильности, поскольку она обеспечивает концентрацию преступлений и оружия в Банги. Это снижает напряженность в других регионах», — заявил политолог.

Тимоти Лонгман подчеркнул, что Луанда долгое время сотрудничала с Францией, которая пытается восстановить влияние в бывшей колонии. С помощью кризиса на территории Центральноафриканской Республики Елисейский дворец хочет реализовать свои военные планы.

Профессор поддержал стремление действующего президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера стабилизировать ситуацию в регионе, нейтрализовав все бандгруппы.

Американский политолог отметил, что успешные контртеррористические операции прошли при поддержке российских инструкторов и руандийских военнослужащих. Специалисты из РФ обучают африканских бойцов и проводят консультации с местными военачальниками. Результатом такой переподготовки ВС РФ стало освобождение федеральной трассы Камеруна и ряда крупных городов.