Семь кандидатов на пост нового президента Конго начали избирательные кампании

Браззавиль, 5 марта. Кандидаты на пост нового президента Конго начали избирательную кампанию перед первым туром выборов.

Дата голосования назначена на 21 марта. В президентской гонке принимают участие семь политиков, включая действующего лидера республики Дени Сассу-Нгессо, управляющего страной 36 лет.

Конкурентами 77-летнего руководителя станут глава «Конголезского движения за демократию и комплексное развитие» Ги Брис Парфе Колелас и представитель «Партии действия республики» Ангиос Нгангиа Энгабе. Они уже участвовали в выборах в 2016 году, где заняли второе и девятое место соответственно.

Также с действующим президентом сразятся кандидат на этот пост 2002 года Джозеф Кигномба Киа Мбугу и экс-министр финансов Матиас Дзон.

Новыми соперниками Сассу-Нгессо станут офицер Альберт Онианг и политик Дэйв Мафула. Для обоих это первое участие в голосовании в качестве кандидатов.

От выборов был отстранен главный оппонент действующего лидера — Мишель Мбусси Нгуари. Конституционный суд Конго снял его кандидатуру в феврале текущего года.

Антиправительственные фракции считают, что голосование в республике будет лишено справедливости и прозрачности. По их словам, избирательная комиссия находится под контролем правящей «Конголезской партии труда», которая обеспечит очередное переизбрание Дени Сассу-Нгессо.

Президент руководил Народной Республикой Конго с 1979 по 1992 год. После гражданской войны страной на протяжении пяти лет правил Паскаль Лиссуба. Однако политик был свергнут и в 1997-м пост снова занял Дени Сассу-Нгессо.