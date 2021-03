Топливная инфраструктура боевиков в Сирии пострадала от ракетных ударов

Неизвестные лица вечером 5 марта атаковали топливный рынок в Джараблюсе и нефтеперерабатывающий комплекс в районе Тархина в провинции Алеппо, на севере Сирии.

Первый ракетный удар был нанесен по стоянке бензовозов в Джараблюсе на контрольно-пропускном пункте «Аль-Хамран». Объект находится на территории, контролируемой протурецкими формированиями и «Сирийскими демократическими силами». В результате удара погибло 3 человека и еще 18 были ранены.

Ранее данный КПП уже подвергался ракетному удару. По словам протурецких боевиков, это были ракеты «Точка-У». Тогда пострадали более десятка бензовозов контрабандистов.

Второй ракетный удар был нанесен по нефтеперерабатывающему комплексу протурецких боевиков в районе населенного пункта Тархин, к северу от города Эль-Баб в провинции Алеппо.

Video Showing The Aftermath Of The Missle Attack That Struck The Area In Tarhin #Syria pic.twitter.com/v8qsElRFDF

Этот комплекс также не раз подвергался ракетным атакам.

#BreakingNews In Syria A Turkish oil refinery near Tarkhin exploded. Originally thought to be a mechanical issue. Russian missile parts were found near the refinery. This is a developing story updates when more details come out. pic.twitter.com/8R4WU8kwqB