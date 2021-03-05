Верховный суд Чада проигнорировал отказ трех политиков баллотироваться в президенты

Нджамена, 5 марта. Верховный суд Чада не стал учитывать отказ трех политиков от дальнейшего участия в президентских выборах. Кандидатуры оппозиционеров все равно внесли в списки для голосования.

Лидер «Национального союза за демократию и обновление» (UNDR) Салех Кебзабо, оппозиционер Нгарледжи Йоронгар и глава коалиции «Альянс Победы» Ме Теофил Бонгоро отказались от участия в президентской гонке после нападения на дом другого кандидата – политика Яя Дилло Джеру. В результате происшествия были убиты его мать и 11-лений сын.

Несмотря на то, что оппозиционные политики публично сообщили о снятии кандидатур с голосования, Верховный суд не стал признавать их заявления действительными.

«Нгарледжи Йоронгар не подавал в Верховный суд письмо об отзыве. Он объявил о своем уходе в социальных сетях после публикации перечня успешных претендентов», — пояснили в суде.

Салех Кебзабо заявил, что отказы политиков связаны с желанием сорвать мероприятие. По мнению оппозиционера, голосование 11 апреля 2021 года будет лишено объективности и прозрачности, так как в нем примет участие действующий президент Чада Идрис Деби.

«Если мы не идем на выборы, это не означает карт-бланш на новый срок руководителя. Мы собираемся не просто их бойкотировать, а предотвратить», — отметил политик.

Оппозиционеры также подчеркивают, что Верховный суд нарушил график голосования. Окончательный список кандидатов опубликовали на шесть дней раньше положенной даты — 9 марта. Противников власти возмутила подобная «спешка» избирательного комитета, а также недопуск лидера партии «Трансформаторы» Масра Сюксе и пострадавшего Яя Дилло Джеру.

Все они являлись главными конкурентами действующего президента страны Идриса Деби. Он возглавляет республику с 1990 года. За это время страна погрязла в экономическом и социальном кризисе, а Франция получила возможность оказывать доминирующее влияние на политику страны.