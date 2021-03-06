Не стреляли, но нож в мою сторону летел: женщина-участковый из Мордовии о службе

Светлана Кузнецова — единственная по Межмуниципальному отделу полиции МВД РФ «Ковылкинский» женщина-участковый. Почти все праздники, как и многие ее коллеги, проводит на службе. О женском подходе в далеко неженской профессии она рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Может, слова, конечно, банальные, но о службе в органах я мечтала с детства. После школы училась на биолога. Через несколько лет работы в системе образования поняла, что это — не мое. Но изменить свою жизнь никогда не поздно. Поступила на юридический факультет мордовского университета», — начала беседу Светлана.

Сначала Светлана боролась с нарушениями в сфере потребительского рынка. А через восемь лет нашей героине, как грамотному специалисту, предложили должность участкового. Сейчас под ее надзором семь населенных пунктов.

«Не скажу, что должность легкая, может, она из трудных должностей. Но у меня были очень хорошие наставники, которые научили работать, и хорошие коллеги. Я всегда чувствую рядом твердое мужское плечо, опору, поддержку в любой ситуации».

Старший участковый уполномоченный полиции выезжает по первому зову, раскрывает преступления, навещает ранее судимых граждан и бытовых дебоширов. Рейды в притоны и дома, откуда просто веет опасностью, она проводит ежедневно.

«Я не боюсь заходить в дом, потому что знаю, что смогу поговорить с человеком, как бы он ни был настроен. Но, может, из-за того, что я — женщина, мне легко сглаживать такие конфликты. Ведь мы всегда тонко чувствуем, можем подобрать более правильные слова. У только что освободившихся из мест лишения свободы обязательно, первым делом, спрашиваю, хорошо ли ему «сиделось». Затем смотрю характеристику и спрашиваю про планы: как он собирается жить, если нет семьи, будет ли ее заводить. Так же общаюсь с бытовыми дебоширами. Обязательно расспрашиваю их соседей и главу поселения».

Основная задача и проблема участкового — наладить контакт с населением. Ведь все люди — разные, нежданных гостей в погонах встречают не всегда дружелюбно. Подопечные попадаются агрессивные и опасные.

«Никто в меня не стрелял пока. Но были такие моменты, когда я чувствовала агрессию в свою сторону. Как-то мы выехали на вызов: муж избил свою жену. Со мной были опер и водитель. Преступник на вид хлюпенький, но очень пьяный и агрессивный. Тут мы с водителем расходимся в разные стороны, и между нами в дверь втыкается нож», — вспомнила о своем дежурстве Светлана Кузнецова.

Участковый для селян — друг, учитель и даже психолог. Оставаться равнодушным при виде пьянства и бедности даже с годами получается не у всех. Светлана воспитывает 13-летнего сына. При виде того, как заложниками ситуации становятся ни в чем неповинные дети, материнское сердце сжимается, но профессия требует жесткости.

«Я всегда удивляюсь тому, какие у пьющих родителей ребятишки хорошие, умные и терпеливые, и как они любят своих мам и пап. Часто детей изымают органы опеки. А они просят оставить их в семье. В такие моменты щемит в груди. Иногда и на руки приходится брать малышей. Они и обнимут ручонками за шею. Этот момент нужно пережить, через себя пропустить».

Таким родителям, чьи руки так и тянутся к бутылке, Светлана предлагает помощь. Остановить пьянство на какое-то время помогает «кодировка». Проходят годы, и человек вновь возвращается к асоциальному, но привычному образу жизни. А он, как известно, до добра не доводит.

«Недавно с коллегой вспоминали прошлый 2020 год. Все случаи нанесения тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть жертвы, случились в мое дежурство. Могу рассказать один случай. Был хороший майский день. Нам позвонили из больницы и сказали, что к ним привезли сильно избитую 33-летнюю девушку. Она скончалась. Я лично знала ее, жила она с сожителем. Мы с опером приехали в их дом, там — никого. Сразу поняли, что дело рук этого мужчины. До утра мы его искали, в результате он к утру пытался незаметно пробраться в жилище, и мы его задержали. Видимо, за вещами вернулся», — поделилась историей Светлана Кузнецова.

Поблажки от начальства если и бывают, то только в крайних случаях. При сильном морозе или ураганном ветре ее подменяют коллеги-мужчины. И это, пожалуй, единственное исключение из правил.