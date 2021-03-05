Боевики жгут деревни при отступлении от армии ЦАР

Банги, 5 марта. Боевики практически полностью уничтожили деревню Ндассима в центральной части ЦАР. На фоне слухов о приближении правительственных войск они сожгли десятки домов, после чего покинули позиции.

По рассказам местных жителей, населенный пункт контролировали радикалы из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Бандиты принуждали людей работать на расположенном неподалеку алмазном руднике и морили голодом. Фактически их превратили в рабов. Бесчинства бандгрупп сопровождались постоянными грабежами.

Так продолжалось несколько месяцев. Однако боевики сбежали, как только до них дошли слухи о том, что к поселку приближается центральноафриканская армия при поддержке российских инструкторов.

«Тех, кто выступал против преступной деятельности вооруженных формирований, жестоко избивали. Люди до сих пор не могут ходить. Сегодня бандиты ушли, но они сожгли наши дома. Они боятся армии и особенно россиян», — рассказала одна из пострадавших.

Ранее советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров подтвердил, что боевики избегают прямых столкновений с правительственными войсками, подготовкой которых занимаются российские инструкторы.