Байден случайно подтвердил «горячие» теории заговора

Вашингтон, 5 марта. Президент США Джо Байден случайно подтвердил, что управляет страной по приказу женщин в американской политике. Конфуз произошел в прямом эфире NBC.

Во время трансляции показали, как глава государства разговаривает со спикером нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси. Байден фактически прямо говорит о покорном исполнении «обязанностей».

«Я рад отвечать на вопросы, если это то, что я должен делать, Нэнси. Если это все, что вы хотите, чтобы я делал», — сказал президент, подтвердив «горячую» теорию о власти женщин.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен тоже оконфузился, признавшись в свержении режимов в других странах.

«США откажутся от попыток силой свергать авторитарные режимы. Мы испробовали эту тактику в прошлом, и она не сработала», — оповестил Блинкен, после чего телеканалу NBC прервали прямую трансляцию.

Федеральное агентство новостей сообщало, что в США рассмотрят вопрос ограничения власти президента в применении военной силы. Поводом стало нанесение ударов по Сирии.