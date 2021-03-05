Мать Натальи Водяновой рассказала о главных недостатках супруга своей дочери

Москва, 5 марта. Мать супермодели Натальи Водяновой в программе «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным призналась, что ей больше нравился первый муж дочери.

Топ-модель в прошлом году сыграла долгожданную свадьбу с французским бизнесменом Антуаном Арно. Пара к тому моменту встречалась около девяти лет и успела родить двоих детей. Водянова не скрывает, что счастлива в браке, а вот ее мать Лариса Громова очень сдержанно отзывается о своем зяте.

По признанию женщины, ей куда больше нравился первый супруг дочери, британский аристократ Джастин Портман, который сразу же покорил ее своими манерами. Громова, долго подбирая слова, объяснила, что Антуан Арно чересчур пунктуальный и педантичный. Оказалось, бизнесмен не приемлет долгих вечерних разговоров, даже если родственники долго не виделись.

«В одну из последних поездок к ним мы разговаривали с дочкой, он к нам подходит и так тихо говорит: «Пора уже». А было 10 вечера», — сообщила мать Водяновой.

В разговоре с Галкиным Громова вспомнила о приезде в Нижний Новгород первого мужа дочери. Она с сожалением отметила, что после развода Джастин Портман перестал с ними общаться, однако, возможно, это из-за большой обиды на модель.

Мать Натальи Водяновой в эфире Первого канала откровенно рассказала о причине развода дочери с английским аристократом. По словам Ларисы Громовой, модели просто наскучил брак.