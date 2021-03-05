Лыжник Якимушкин извинился за провальное выступление на чемпионате мира

Оберстдорф, 5 марта. Спортсмен Иван Якимушкин извинился перед болельщиками за провальное выступление на втором этапе эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе.

Якимушкин принес извинения фанатам, тренерскому составу и команде. Он заявил, что в его проигрыше виноват только он сам. Сейчас спортсмен готовится к серьезному разговору с тренером.

«Ни в коем случае не хочу перекладывать ответственность на сервис. В любом случае наш сервис сделал все, что они могли, проиграл я. Это мое поражение», — отметил лыжник в эфире «Матч ТВ».

Российский лыжник Иван Якимушкин принимал эстафету с преимуществом в 44,7 секунды. Однако он закончил свой отрезок шестым по счету.

Свое мнение о прошедшей эстафете ранее высказали российский лыжник Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клебо. Они объяснили, почему Россия уступила Норвегии на самом финише.