Астероид Апофис признали самым опасным из-за угрозы столкновения с Землей

Москва, 5 марта. Астрофизикам представилась возможность изучить астероид Апофис, который подойдет на самое близкое расстояние к Земле за восемь лет.

Ученые смогут исследовать данные о небесном объекте и уточнить параметры его орбиты. Это нужно, чтобы вычислить вероятность столкновения астероида с Землей в 2029 и 2068 годах.

Апофис обнаружили в 2004 году сотрудники Национальной обсерватории Китт-Пик, расположенной в пустыне Сонора в США, затем австралийские специалисты смогли исследовать объект. Имея исходные данные эксперты NASA подсчитали, что вероятность столкновения с Землей составляет 2% и произойдет это 13 апреля 2029 года. Апофису присвоили четыре балла по Туринской шкале опасности небесных тел.

Последствия столкновения могут быть чудовищными, поэтому ученые продолжили следить за объектом, чтобы уточнить параметры и дату катастрофы, если она окажется неизбежной. Такой шанс представился 5 марта, когда небесное тело приблизилось к планете на минимальное расстояние.

К Земле периодически приближаются потенциально опасные астероиды. В феврале NASA сообщала о подходе к планете космического тела под названием 2020 XU6. Его диаметр составил 213 метров.