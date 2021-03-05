Подмосковье встретит предстоящие праздники в привычном формате

Москва, 5 марта. Московская область готова к нормальной жизни на фоне пандемии. Такое заявление сделал губернатор региона Андрей Воробьев.

Масленица и 8 Марта в Подмосковье пройдут в традиционном формате, так как эпидемиологическая обстановка с COVID-19 в регионе стабилизировалась. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что горожане возвращаются к привычной жизни.

Глава столицы заявил о снятии блокировки с социальных карт пенсионеров и пациентов с хроническими заболеваниями. Однако этой категории граждан все же стоит воздержаться от поездок, чтобы обезопасить свое здоровье.