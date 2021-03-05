The Trumpet: Россия готова возглавить огромный военный альянс

Вашингтон, 5 марта. Растущая интенсивность и широкий географический охват учений ВС РФ свидетельствуют о подготовке Москвы к созданию нового военно-политического блока под своим лидерством.

Об этом пишет американское издание The Trumpet, пересказ публикации предоставляет «ПолитРоссия». Автор статьи Руфаро Маньепа констатирует, что период ослабления РФ, последовавший после распада СССР, остался в прошлом. Он напоминает, что в нынешнем году ВС РФ проведут девять учений совместно с армиями других государств, и подавляющее большинство этих операций состоится в Азии.

«2021 год, похоже, будет годом, когда Россия еще больше укрепит свою роль в качестве главы формирующегося азиатского военного альянса», — считает аналитик The Trumpet.

По словам Маньепа, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже стала военным лидером на постсоветском пространстве, в ходе совместных маневров государства — члены ОДКБ готовятся к реальным боевым действиям со сравнимым по силе противником.

России удается привлечь к военно-техническому сотрудничеству столь различные государства, как Иран, Индия, Пакистан и Китай, отмечает американский эксперт. Это может послужить контурами будущего альянса невероятных размеров и могущества, резюмирует автор The Trumpet.

Ранее сообщалось, как Вооруженные силы США намерены противостоять росту российского влияния в Европе.